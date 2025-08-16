После драки во дворе жилого дома в Москве задержаны девять человек

Во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Данные о пострадавших не поступали, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации полиции, драка произошла вечером 15 августа во дворе дома во 2-м Грайвороновском проезде. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали девятерых участников потасовки. В их отношении составлены протоколы о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). Также в отношении трех задержанных составили протоколы о нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ).

В главке подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о перестрелке не соответствует действительности.