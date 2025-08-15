Два человека пострадали в результате массового ДТП на трассе А-120 в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту массового ДТП с пострадавшими в Тосненском районе Ленинградской области. Дорожное происшествие случилось днем 15 августа на автодороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, на трассе столкнулись автомобили Renault, Skoda и Toyota. В результате дорожной аварии пострадали два человека.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно оказали помощь в транспортировке одного из пострадавших в автомобиль скорой помощи. Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливает полиция.

Андрей Цедрик