Комплекс торговых рядов в Тамбове восстановит петербургская ГК «Реновация»

Петербургская компания ООО «ГК Реновация» стала единственным участником торгов по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых рядов» в городе Тамбове. Несмотря на то, что конкурс был признан несостоявшимся, с компанией заключили контракт по начальной цене 25,9 млн рублей, сообщается на сайте «Дом.РФ.

Исторический комплекс торговых рядов на Коммунальной улице в Тамбове включает четыре здания общей площадью 6,9 тыс. кв. м, которые расположены на четырех земельных участках общей площадью 0,59 га. Согласно документации по итогам оценки состояния объектов, стоимость их восстановления может превысить 236 млн рублей.

В рамках заключенного контракта ГК «Реновация» необходимо будет провести научно-исследовательские, изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению исторических зданий, а затем выполнить сами работы в срок до 31 декабря 2029 года. В общей сложности на исполнение условий конкурса отводится семь лет. После завершения работ земельные участки можно будет получить в собственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «Реновация» Яна Бобрышева также стала единственным участником и, соответственно, победителем торгов по продаже исторического здания бывшего общежития фабрики «Большевичка» в центре Петербурга за 105,5 млн рублей.

Андрей Цедрик