В Белгороде при атаке БПЛА повреждены пять многоэтажек, ранены два человека
В Белгороде два человека пострадали во время новой атаки ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Повреждены несколько жилых многоэтажек.
У одного мужчины осколочное ранение головы — он находился рядом со взорвавшимся на проезжей части БПЛА. Раненого доставили в больницу. Повреждены четыре автомобиля. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения при взрыве беспилотника во дворе многоэтажного дома. В тяжелом состоянии его везут в больницу.
Также повреждены частный и пять многоквартирных домов, соцобъект, здание на территории спортивного объекта и несколько машин.
Утром господин Гладков сообщил об обстреле села Безлюдовка Шебекинского округа. Там была ранена женщина.