Суд арестовал замглавы Старооскольского городского округа по делу о растрате

Мещанский суд Москвы отправил под арест заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области Владимира Губарева. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Мера пресечения избрана сроком на два месяца, уточнили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В 2022 году губернатор региона Вячеслав Гладков выгнал господина Губарева с совещания. Тогда он занимал пост замминистра строительства. На встрече обсуждались проблемные объекты в области, и речь зашла о переносе срока сдачи нескольких из них.

В 2024 году господин Губарев был назначен замглавы администрации Старооскольского округа, ответственным за строительство.

О задержании Владимира Губарева не сообщалось. Подробности его дела пока неизвестны.