В сервисе 2ГИС появилось отображение 615 публичных точек Wi-Fi в Самаре
Геосервис 2ГИС начал отображать на карте Самары бесплатные публичные точки Wi-Fi. На сайте сервиса отображается 615 таких точек на территории города.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В июле этого года правительство Самарской области сообщило о появлении в регионе публичных точек Wi-Fi из-за временных ограничений в работе мобильного интернета. Всего указывалось более 550 публичных точек доступа к интернету в регионе. Большая часть точек — 458 — указывались в Самаре.