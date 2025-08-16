В сервисе 2ГИС появилось отображение 615 публичных точек Wi-Fi в Самаре

Геосервис 2ГИС начал отображать на карте Самары бесплатные публичные точки Wi-Fi. На сайте сервиса отображается 615 таких точек на территории города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В июле этого года правительство Самарской области сообщило о появлении в регионе публичных точек Wi-Fi из-за временных ограничений в работе мобильного интернета. Всего указывалось более 550 публичных точек доступа к интернету в регионе. Большая часть точек — 458 — указывались в Самаре.

Руфия Кутляева