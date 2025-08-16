В Москве автомобиль каршеринга упал в Яузу

В Москве автомобиль каршеринга пробил ограждение и упал с моста в реку Яузу. Пострадали два человека, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Фото: Прокуратуры г. Москвы

Авария случилась на пересечении Головинской набережной и Госпитальной улицы. Автомобиль каршеринга столкнулся с иномаркой. Пострадавшие — водитель каршеринга и ребенок-пассажир. Подробности об их состоянии не приводятся.

Что стало причиной ДТП, неизвестно. В оперативных службах заявили ТАСС, что в машине каршеринга находились пять человек, в том числе трое детей. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла под контроль расследование обстоятельств ДТП.