Жители Петербурга в июле чаще скачивали приложения «СберБанк Онлайн» и «Авито»

Среди наиболее часто скачиваемых приложений за июль в Санкт-Петербурге оказались «СберБанк Онлайн», «Авито – работа, услуги, авто» и OZON. В пресс-службе RuStore «Ъ-СПб» представили список популярных сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В топ-пять за июль также попали «Госуслуги» и «T-Банк». Петербуржцы чаще устанавливали приложение «MAX: общение, полезные сервисы» и «ВКонтакте: чаты, видео, музыка». Интерес жители Северной столицы также проявляли к сервису «Яндекс Браузер — с нейросетями» и «ВТБ Онлайн».

Популярными были также «Яндекс Карты и Навигатор», AliExpress, «Mail: Почта, Облако, Календарь», RUTUBE и 2ГИС. Для заказа продуктов выбирали приложение «ЛЕНТА», платформу «VK Видео» — для просмотра фильмов и сериалов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга в мае чаще всего скачивали приложения категории «финансы».

Татьяна Титаева