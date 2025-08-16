«Аэрофлот» тестирует личный кабинет бонус-программы после сбоя

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) начал тестирование личного кабинета программы «Аэрофлот бонус». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«О завершении тестирования и восстановлении штатной работы функционала личного кабинета авиакомпания оповестит в ближайшее время»,— сказано в пресс-релизе.

Крупный сбой в информационных системах компании произошел 28 июля. В результате было отменено несколько десятков рейсов. Причиной инцидента стала кибератака, было возбуждено уголовное дело. 5 августа «Аэрофлот» сообщил, что доступ к личному кабинету его бонус-программы был временно ограничен из-за проведения техработ.

