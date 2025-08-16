На опережающее финансирование дороги в Крыму направят более 500 млн рублей

Правительство РФ в 2025 году выделит 539,8 млн руб. на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения в Крыму. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Средства будут направлены на строительство трассы 35А-002 (Е-105), которая проходит через Симферополь, Алушту и Ялту. Финансирование позволит построить первый 25-километровый участок. Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», отметили в пресс-службе.