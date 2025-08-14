Перевозившего на каршеринговом авто наркотики водителя задержали в Петербурге

На Синопской набережной сотрудники полиции задержали водителя автомобиля каршеринга, перевозившего мефедрон. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне инспекторы ДПС остановили каршеринговый автомобиль «Хендэ». За рулем сидел 37-летний водитель, у которого полицейские заметили признаки наркотического опьянения. Мужчина отказался от медосвидетельствования и был доставлен в отдел полиции №76. При личном досмотре у него обнаружили цилиндр с кристаллическим веществом. По словам самого задержанного, там находился мефедрон.

Правоохранители усмотрели в его действиях признаки состава преступления по статье о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК), по которой может грозить до 15 лет лишения свободы. Кроме того, на него составили административный протокол за отказ от медосвидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП), который сулит штраф 45000 рублей с лишением права управления на срок до двух лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти по подозрению в распространении наркотиков задержали местную жительницу и двух ее сыновей.

Артемий Чулков