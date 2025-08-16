Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области

Двое подростков задержаны за попытку вывести из строя железнодорожное оборудование в Новосибирской области. Они подожгли вышку сотовой связи, сообщила транспортная полиция Сибири.

По ее данным, ЧП произошло на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе. Задержанные — 15-летний и 14-летний школьники. Они откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог и вывести из строя релейные шкафы за 20 тыс. руб. Подростки купили горючее вещество, экипировку и попытались поджечь устройства сигнализации на перегоне Каргат—Убинское, утверждает полиция.

Движение поездов нарушено не было. По версии полиции, задержанные также причастны к поджогу вышки одного из операторов сотовой связи в Каргатском районе, совершенному несколько дней назад.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). Суд отправил обоих школьников под домашний арест.