В Белгородской области при атаке БПЛА на частный дом пострадал один человек

БПЛА атаковал частный дом в Белгороде. В результате пострадал мирный житель, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил ожог предплечья. Ему оказали медпомощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался.

В результате детонации также загорелась кровля, возгорание уже потушили. Господин Гладков выехал на место ЧП. Он уточнил, что во вторник--среду администрация города предоставит подрядчика, который займется восстановлением здания.

По данным Минобороны, в течение ночи над регионом сбили один беспилотник. Над всей территорией области объявляли опасность атаки БПЛА.