Рублев не прошел в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати. Игра продлилась 2 часа 17 мин и закончилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу Алькараса.

27-летний Рублев располагается на 11 строчке в мировом рейтинге. На его счету 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом Олимпиады в миксте.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 18 августа, их призовой фонд составляет $9,1 млн.