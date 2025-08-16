Встрече на Аляске выставляют оценки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Слова американского президента приводит телеканал Fox News. Положительные оценки прозвучали и от Владимира Путина.

Причем, как заявил в интервью сразу после переговоров с российской стороной глава Белого дома, вероятность заключить соглашение по урегулированию на Украине «довольно высокая». Деталей предварительной сделки не разглашает.

Президент США Дональд Трамп: — Владимир Путин произнес очень хорошую речь в начале встречи, и я тоже. Сразу после этого мы поговорили очень искренне. Я думаю, он хочет, чтобы все это закончилось. — На вашей пресс-конференции вы говорили о множестве вопросов, по которым согласны, и, возможно, об одном крупном, по которому есть разногласия. Вы готовы озвучить, о чем идет речь? — Нет, я бы предпочел этого не делать. Полагаю, кто-то обнародует, но я не хочу. Я хочу увидеть, сможем ли мы закончить это. Украина должна согласиться, и президент Зеленский должен согласиться. — Я очень коротко поговорил с госсекретарем Рубио, и он сказал мне: «Это совсем другое, когда вы находитесь в одной комнате, а не общаетесь через прессу или даже по телефону». — Это совсем не то же самое, когда вы разговариваете по телефону. Мы провели вместе почти три часа, и разговор был очень продолжительным. И мы пришли к согласию по многим пунктам. Теперь все зависит от президента Зеленского, и европейские страны тоже должны немного поучаствовать. Сейчас они собираются организовать встречу между Зеленским, Путиным и мной. — Если бы вам пришлось оценить эту встречу по шкале от 1 до 10, то... — Я бы оценил встречу на 10 в том смысле, что мы отлично поладили. И это хорошо, когда две великие державы ладят друг с другом, особенно если это ядерные державы. Вы знаете, мы — номер один, а они — номер два в мире.

Однако западные СМИ скептически отнеслись к результатам переговоров политиков. В The New York Times встречу называют безрезультатной, а завершение внезапным. Переговоры американского и российского президентов продлились 2 часа 45 минут и стали самыми продолжительными между двумя странами, отметил Bloomberg. Однако конкретных заявлений не прозвучало. Издание The Hill обратило внимание, что Трамп заявил о «прогрессе по ключевым пунктам», но не уточнил, по каким именно, «и какие сохраняются разногласия по урегулированию на Украине». При этом CNN отмечает, что язык тела на встрече президентов цитата «был каким угодно, но не холодным».

Можно ли предположить, что что-то пошло не так? В глазах американской прессы — определенно, рассказала собственный корреспондент “Ъ” Екатерина Мур, которая находилась на Аляске: «Скорее всего, не было предмета для более широкой дискуссии. Речь идет об отправной точке. И для того, чтобы продвинуться еще дальше, необходима консультация с Украиной и с европейцами. Собственно, Дональд Трамп сказал, что в ближайшее время начнет совершать эти звонки. Была ли это отговорка или это действительно так, сказать, конечно, очень трудно. Подозрения абсолютно обоснованы, потому что были планы о встрече делегаций и совместном ужине. Но все высокопоставленные представители американской администрации фактически уезжают ни с чем, как и часть российской группы, которая не принимала непосредственного участия в встрече двух лидеров.

Как американские коллеги оценили то, что происходило на их глазах в Анкоридже? Это можно писать словом "истерика". У них были очень завышенные ожидания. С одной стороны, обещание Дональда Трампа, что через две минуты он посмотрит в глаза Владимиру Путину, и если поймет, что не будет никакого прорыва, то вернется обратно в Вашингтон. С другой, то, что переговоры длились долго, и это сформировало определенные ожидания для прессы. И в либеральных американских СМИ уже начинает раскручиваться маховик недовольства, они предполагают, что Владимир Путин сумел навязать Дональду Трампу свою позицию».

На Аляску помимо российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова прилетели министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель Кирилл Дмитриев. Делегация Белого дома тоже была широкой: кроме госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, в нее вошли главы Минобороны, Минфина и Минторга, а также директор ЦРУ. Но беседа в расширенном формате так и не состоялась.

Профессор политологии Университета штата Теннесси в США Андрей Коробков не считает, что это указывает на провал переговоров: «Состав делегаций уже говорил о многом. Присутствие и военного руководства, и руководителей экономических блоков с обеих сторон показывало, что для Трампа переговоры по Украине не являются самоцелью. Президент США считает, что ему важно нормализовать отношения с Россией как с точки зрения противодействия Китаю, так и с точки зрения американских экономических интересов. Видимо, шли разговоры и по Арктике, по новым переговорам по ядерным вооружениям. Трамп, в принципе, может "протолкать" через Конгресс практически любое решение, в том числе в отношении этого кризиса. Это ясный сигнал европейцам, что он больше не заинтересован в гарантиях, которые он бы мог дать Европе. Скорее всего, была общая договоренность о создании каких-то секторных переговорных групп, которые будут работать по этим направлениям вне обсуждения украинского кризиса.

Почему с протокольной точки зрения саммит, который называли чуть ли не судьбоносным даже американцы, был прерван фактически посередине? Трамп регулярно нарушает протокол, тут ничего нового нет. Но посмотрим, изменится ли его тональность, скажем, через пару дней. Сейчас обсуждает эту встречу с европейцами. Естественно, он должен столкнуться буквально со шквалом недовольства с их стороны. Но захочет ли он на это реагировать или уже абсолютно открыто скажет им, что они тут не являются равными партнерами, а клиентами? Это касается не только Зеленского. Если он не удовлетворен итогами встречи, то, скорее всего, объявит о каких-то санкциях. Думаю, что совсем не тех, о которых говорилось до этого. Это финансовый сектор, это теневой флот, это порты, обслуживающие теневой флот. Поскольку санкции на российский экспорт в США абсолютно неэффективны, объем экспорта очень мал, а ограничения против Китая и Индии во многом контрпродуктивны».

Пресс-конференция по итогам переговоров задержалась на полчаса. Как утверждает Fox News, в это время президент США разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским. Тот, по словам Дональда Трампа, теперь должен «довести до конца» некую сделку с саммита на Аляске.

Агентство Reuters узнало, что жена Трампа Мелания передала Владимиру Путину письмо, касающееся положения детей на Украине и в России. В белом доме не стали разглашать его содержание.

Сергей Симонов