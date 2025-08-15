За ночь над Ростовской областью сбили 11 украинских БПЛА
Минувшей ночью силами ПВО над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожили в небе над территориями Таганрога, Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, а также Мясниковского, Неклиновского, Каменского и Красносулинского районов. Пострадавших среди населения нет. В селе Николаевка Неклиновского района в частном доме посечены стены.
Всего за ночь уничтожили 53 БПЛА: 13 — над Курской областью, 7 — над Самарской областью, 5 — над Орловской областью, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, а также по одному — над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.