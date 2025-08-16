Артем Жога поздравил жителей Екатеринбурга с Днем города

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога направил поздравление жителям Екатеринбурга с Днем города. Он отметил, что Екатеринбург — «самобытный город, без которого немыслима Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Главная сила Екатеринбурга — в его жителях. В их стойкости, упорстве, мудрости и умении с энтузиазмом воплощать самые смелые идеи»,— говорится в поздравлении.

Артем Жога особо поблагодарил «тысячи екатеринбуржцев за горячую поддержку специальной военной операции». «Желаю жителям столицы Урала добра, благополучия и счастья! А Екатеринбургу — успехов, дальнейшего развития и новых высот!»,— подчеркнул полпред.

Напомним, в честь Дня города в Екатеринбурге подготовлена праздничная программа, которая предусматривает концерты, фестивали, спортивные соревнования.

Алексей Буров