Дарчиев: Россия и США проведут консультации по раздражителям в отношениях

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что в скором времени пройдут очередные консультации с США по раздражителям в двусторонних отношениях. Об этом он рассказал в разговоре с «Известиями».

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях»,— сказал он.

Господин Дарчиев отметил, что консультации будут также касаться восстановления авиасообщения. Российская сторона подготовила соответствующие документы и передала их США.