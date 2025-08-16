Дарчиев: РФ обсуждает с США восстановление авиасообщения

Россия обсуждает возобновление авиасообщения с США, российская сторона уже подготовила документы. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Дарчиева, это может способствовать «реальной нормализации» отношений.

15 августа стартовал саммит Россия — США на Аляске, в рамках которого президенты двух стран проводят переговоры тет-а-тет и «три на три». Главная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине.

Подробнее о саммите на Аляске — в онлайн-трансляции «Ъ».