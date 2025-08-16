В России заработала нейросеть Google Gemini

Нейросеть Google Gemini заработала в России. Ранее при входе на сайт чат-бота с российского аккаунта отображалось сообщение «Gemini пока не поддерживается в вашей стране».

Google официально прекратил коммерческую деятельность в РФ в 2022 году и ликвидировал свое российское юрлицо в 2023 году.

Google представила модель искусственного интеллекта Gemini в начале декабря 2023 года. Сейчас в чат-боте доступна версия Gemini 2.5 Pro. Ключевая особенность ИИ — способность рассуждать перед выдачей ответа, что делает ее более точной и интеллектуально продвинутой.