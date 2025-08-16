Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков объяснил отсутствие вопросов на пресс-конференции Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что от вопросов журналистов на пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа решено было отказаться, поскольку их заявления по итогу встречи были исчерпывающими, передает «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На пресс-конференции после переговоров Владимир Путин заявил, что «достигнутые договоренности» помогут не только урегулировать конфликт на Украине, но и положить начало возобновлению отношений России и США. Дональд Трамп сказал, что, к сожалению, сторонам не удалось достигнуть сделки, и что он еще будет созваниваться с руководством Украины, НАТО и ЕС.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла на военной базе США в Анкоридже (штат Аляска). Она длилась 2 часа и 45 минут. В составе российской делегации на переговорах были глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Российский борт номер один

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Кортеж президента США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

На красной дорожке

Подготовка к встрече на аэродроме

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Место встречи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Формат «три на три»

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Тележурналисты проверяют связь

Обстановка перед переговорами

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Начало переговоров

Президент РФ Владимир Путин

