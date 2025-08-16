«Миссис Россия — 2025» стала Екатерина Семенова из Магнитогорска

37-летняя жительница Магнитогорска Екатерина Семенова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия — 2025». Об этом сообщает ТАСС.

Екатерина Семенова ранее уже завоевывала региональные титулы, такие как «Краса Магнитки», «Краса уральского федерального округа» и «Жемчужина Магнитогорска». Сейчас Екатерина работает тренером по дефиле.

Конкурс проходил в Москве. Второй по значимости титул — «Гран-при миссис Россия — 2025» — получила Юлия Смолякова из Самары. Среди конкурсанток были многодетные матери, врачи и предпринимательницы. Самой молодой участнице было 26 лет, а самой взрослой — 63 года. Конкурс «Миссис Россия» проводится ежегодно с 2000 года.