Клинтон назвала условия, при которых выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Бывший госсекретарь США и соперница президента Дональда Трампа по президентской кампании в 2016 году Хиллари Клинтон, заявила, что выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, если он добьется прекращения войны на Украине без территориальных уступок Киевом. Об этом она рассказала в подкасте «Бушующие умеренные» («Raging Moderates»).

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на предвыборных дебатах в 2016 году

Фото: Mark Ralston / Pool / Reuters Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на предвыборных дебатах в 2016 году

«Необходимо прекращение огня. Обмена территориями не будет. И что через некоторое время Путину стоит фактически уйти с захваченной им территории… — сказала она. Если бы мы могли это осуществить, и если бы президент Трамп был архитектором этого, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира». (цитата по CBS News).

Хиллари Клинтон выразила надежду, что господин Трамп сможет «выступить против Владимира Путина», поддерживая не только Украину, но и «защищая безопасность и интересы собственной страны».

Ранее, согласно сообщению Белого дома, главы семи стран выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.