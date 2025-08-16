Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Клинтон назвала условия, при которых выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Бывший госсекретарь США и соперница президента Дональда Трампа по президентской кампании в 2016 году Хиллари Клинтон, заявила, что выдвинет его кандидатуру на Нобелевскую премию мира, если он добьется прекращения войны на Украине без территориальных уступок Киевом. Об этом она рассказала в подкасте «Бушующие умеренные» («Raging Moderates»).

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на предвыборных дебатах в 2016 году

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на предвыборных дебатах в 2016 году

Фото: Mark Ralston / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон на предвыборных дебатах в 2016 году

Фото: Mark Ralston / Pool / Reuters

«Необходимо прекращение огня. Обмена территориями не будет. И что через некоторое время Путину стоит фактически уйти с захваченной им территории… — сказала она. Если бы мы могли это осуществить, и если бы президент Трамп был архитектором этого, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира». (цитата по CBS News).

Хиллари Клинтон выразила надежду, что господин Трамп сможет «выступить против Владимира Путина», поддерживая не только Украину, но и «защищая безопасность и интересы собственной страны».

Ранее, согласно сообщению Белого дома, главы семи стран выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Предыдущая фотография
Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Следующая фотография
1 / 20

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Смотреть

Новости компаний Все