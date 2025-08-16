Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов по итогам переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Встреча глав государств продолжалась 2 часа 45 минут, пресс-конференция — около 20 минут. В зале находились примерно 200 российских и американских журналистов.

По итогам встречи Дональд Трамп заявил, что соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта пока нет. По его словам, стороны не смогли найти «полного понимания». Владимир Путин предложил провести следующую встречу с Дональдом Трампом в Москве.

Что происходило на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».