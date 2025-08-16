Посол РФ назвал позитивной атмосферу на саммите на Аляске

Посол РФ в США Александр Дарчиев назвал позитивной атмосферу вокруг переговоров президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. В ближайшее время начнется пресс-конференция лидеров по итогу встречи в узком составе.

«Атмосфера в целом позитивная, конкретные итоги мы сейчас услышим из первых уст»,— сказал Александр Дарчиев журналисту Павлу Зарубину.

Переговоры в формате «три на три» продлились почти три часа. С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Лусине Баласян