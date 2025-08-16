Дмитриев назвал замечательными переговоры Путина и Трампа

Глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе «проходили замечательно». Встреча завершилась несколько минут назад, в ближайшее время начнется пресс-конференция лидеров.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Замечательно, все замечательно»,— сказал Кирилл Дмитриев на просьбу журналистов оценить ход саммита. Затем он призвал дождаться пресс-конференции.

С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Переговоры продлились почти три часа.

Лусине Баласян