МИД РФ опубликовал фото Путина и Трампа за секунды до рукопожатия

Министерство иностранных дел России опубликовало в своем Telegram-канале фотографию президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа за несколько секунд до их рукопожатия.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Секунды до рукопожатия Владимира Путина и Дональда Трампа

На фотографии запечатлен момент встречи двух президентов на взлетной полосе военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп протягивают друг другу руки и обмениваются приветствиями.

15 августа стартовал саммит Россия — США на Аляске, в рамках которого президенты двух стран проводят переговоры тет-а-тет и «три на три», после запланированы переговоры в расширенном формате. По итогам встречи Владимир Путин и Дональд Трамп, как ожидается, выступят на совместной пресс-конференции.

