Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической

Белый дом назвал встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина исторической. Такой подписью официальный аккаунт администрации Штатов опубликовал в соцсети Х фотографию двух руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

15 августа стартовал саммит Россия — США на Аляске, в рамках которого президенты двух стран проводят переговоры тет-а-тет и «три на три». По итогам переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп выступят на совместной пресс-конференции.

Это первая с июня 2021 года личная встреча Владимира Путина и президента США. Тогда президент России встречался с экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

