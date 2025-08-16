Команда Трампа запустила кампанию с пожертвованиями от $10 во время саммита РФ–США

Команда президента США Дональда Трампа во время переговоров в Анкоридже на Аляске разослала электронные письма по сбору средств со словами: «Я встречаюсь с Путиным на Аляске!». Об этом сообщает Assosiated Press.

«Немного прохладно, — говорится в сообщении о сборе средств. — Эта встреча имеет очень большое значение для всего мира». В нем также говорится: «Никто в мире не знает, как заключать сделки лучше меня!» И дальше идет призыв жертвовать деньги — от $10.

15 августа стартовал саммит Россия — США на Аляске. По итогам переговоров президенты Владимир Путин и Дональд Трамп выступят, как ожидается, на совместной пресс-конференции.

