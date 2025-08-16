Белоусов примет участие в переговорах Путина и Трампа

Министр обороны России Андрей Белоусов примет участие в переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока встреча лидеров проходит в узком составе, в формате «три на три».

Андрей Белоусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Сейчас на военной базе в Анкоридже в переговорах лидеров участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Позднее должны пройти переговоры в расширенном составе. С российской стороны на Аляску прибыли также министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли в том числе министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Что происходит на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян