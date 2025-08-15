В результате удара по Донецку погибла женщина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Киевскому проспекту города. Погибла женщина 1952 года рождения, еще три человека получили ранения.

«Тяжелые ранения получила девушка 2007 года рождения, ранения средней степени — женщина 1975 года рождения, также пострадал мужчина 1987 года рождения»,— написал Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Как уточнил мэр города, в результате удара два многоквартирных жилых дома получили значительные повреждения. Кроме того, повреждено здание учебного заведения.