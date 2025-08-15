CNN сообщил об облегчении Европы из-за изменения формата встречи Путина и Трампа

Европа считает «облегчением» изменение формата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил CNN со ссылкой на европейского чиновника. Изначально лидеры должны были общаться тет-а-тет, но затем формат встречи изменили на «три на три».

Со стороны США к Дональду Трампу на переговорах присутствует госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. С российской стороны во встрече участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков.

За два дня до встречи президентов России и США Дональд Трамп провел видеоконференцию с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал позвонить им, если встреча с Владимиром Путиным завершится позитивно.

Лусине Баласян