Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы прессы или делать какие-либо заявления перед началом переговоров на военной базе в Анкоридже.

В начале встречи фоторепортеры сделали несколько снимков. После журналистов попросили уйти, переговоры проходят в закрытом режиме. В них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По итогам встречи, как ожидается, должна пройти совместная пресс-конференция лидеров.

Владимир Путин и Дональд Трамп прилетели в Анкоридж почти в одно время. Они встретились на летном поле, пожали друг другу руки, обменялись короткими репликами, а затем уехали к месту проведения переговоров на одном автомобиле.

Что происходит на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

На красной дорожке

На красной дорожке

Место встречи

Место встречи

Начало встречи в формате «три на три»

Начало встречи в формате «три на три»

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Американские военные перед входом в пресс-центр на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Американские военные перед входом в пресс-центр на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре) перед началом переговоров

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре) перед началом переговоров

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Обстановка перед переговорами президентов России и США

Обстановка перед переговорами президентов России и США

