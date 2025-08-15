Путин и Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы прессы или делать какие-либо заявления перед началом переговоров на военной базе в Анкоридже.

В начале встречи фоторепортеры сделали несколько снимков. После журналистов попросили уйти, переговоры проходят в закрытом режиме. В них участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По итогам встречи, как ожидается, должна пройти совместная пресс-конференция лидеров.

Владимир Путин и Дональд Трамп прилетели в Анкоридж почти в одно время. Они встретились на летном поле, пожали друг другу руки, обменялись короткими репликами, а затем уехали к месту проведения переговоров на одном автомобиле.

Лусине Баласян