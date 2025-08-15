Лукашенко созвонился с эмиссаром президента США Джоном Коулом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с заместителем спецпредставителя президента США Джоном Коулом. Как сообщил близкий к пресс-службе господина Лукашенко Telegram-канал «Пул первого», господин Коул позвонил белорусскому лидеру по поручению Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Собеседники обменялись мнениями по повестке встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой на Аляске. Во время телефонного разговора господин Лукашенко снова обозначил свою позицию по урегулированию российско-украинского конфликта. Также политики обсудили белорусско-американское взаимодействие и «встречные шаги», передает «Пул первого».

Ранее сегодня президенты США и Белоруссии также провели телефонный разговор. Они обсудили освобождение 13000 заключенных и российско-украинский саммит. Американский лидер отметил, что с нетерпением ждет встречи с господином Лукашенко, и принял его приглашение приехать с семьей в Минск.