Лукашенко и Трамп провели телефонные переговоры

Между президентами Белоруссии и США Александром Лукашенко и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого». Никаких подробностей разговора не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial, что у него был «замечательный разговор с Александром Лукашенко. «Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение 1,300 дополнительных заключенных»,— написал господин Трамп.

Американский лидер отметил, что с нетерпением ждет встречи с господином Лукашенко. По данным «Пула первого», во время разговора президент Белоруссии позвал господина Трампа с семьей в Минск. Тот приглашение принял.

Президент США добавил, что также обсуждал с Александром Лукашенко грядущую встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Встреча президентов РФ и США пройдет сегодня вечером на военной базе США в Анкоридже на Аляске.