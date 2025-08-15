Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин и Трамп начали встречу на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на военной базе в Анкоридже в формате «три на три». В переговорах участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Владимир Путин и Дональд Трамп воздержались от реплик для прессы в начале встречи и не стали отвечать на вопросы СМИ. Вскоре журналисты вышли из зала, переговоры проходят в закрытом формате.

Центральной темой встречи российская сторона называла урегулирование конфликта на Украине. Дональд Трамп заявил о желании добиться прекращения огня. При этом планируется обсудить и другие вопросы, в том числе экономическое сотрудничество России и США.

После встречи в формате «три на три» к переговорам присоединятся другие члены делегаций. С российской стороны на Аляску прибыл министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли в том числе министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Что происходит на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Предыдущая фотография
Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало встречи в формате «три на три»

Начало встречи в формате «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Американские военные перед входом в пресс-центр на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре) перед началом переговоров

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами президентов России и США

Обстановка перед переговорами президентов России и США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 10

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало встречи в формате «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами президентов России и США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все