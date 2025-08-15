Путин и Трамп начали встречу на Аляске

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на военной базе в Анкоридже в формате «три на три». В переговорах участвуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Владимир Путин и Дональд Трамп воздержались от реплик для прессы в начале встречи и не стали отвечать на вопросы СМИ. Вскоре журналисты вышли из зала, переговоры проходят в закрытом формате.

Центральной темой встречи российская сторона называла урегулирование конфликта на Украине. Дональд Трамп заявил о желании добиться прекращения огня. При этом планируется обсудить и другие вопросы, в том числе экономическое сотрудничество России и США.

После встречи в формате «три на три» к переговорам присоединятся другие члены делегаций. С российской стороны на Аляску прибыл министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли в том числе министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

