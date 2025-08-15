Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на летном поле в Анкоридже после приземления и пожали друг другу руки. Они прибыли на Аляску, где вскоре начнутся их переговоры, почти в одно время.

Лидеры обменялись парой реплик перед церемонией фотографирования на летном поле. Затем они сели в «Кадиллак» американского президента.

Встреча лидеров начнется в формате «три на три» с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, помощника российского президента Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Затем к ним присоединятся другие члены делегаций.

Лусине Баласян