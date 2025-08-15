Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп прилетел на Аляску

Борт президента США Дональда Трампа приземлился в Анкоридже, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщили Reuters и AP.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Как сообщил Белый дом, переговоры состоятся в формате «три на три», а не «тет-а-тет», как анонсировалось изначально. Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговоры в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников. При этом он не уточнил, кто будет участвовать в ней. В российскую делегацию вошли главы МИДа, Минобороны, Минфина, РФПИ Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев, а также помощник российского президента Юрий Ушаков.

Лусине Баласян

Что делать в Анкоридже, если вы не президент

Самка лося в национальном парке Денали на Аляске

Самка лося в национальном парке Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид из поезда в национальном парке Денали на Аляске

Вид из поезда в национальном парке Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид из кабины вертолена на ледник Матануска на Аляске

Вид из кабины вертолена на ледник Матануска на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Национальный парк Денали на Аляске

Национальный парк Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Горные козлы в аляскинском нацпарке

Горные козлы в аляскинском нацпарке

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Хребет Талкитна на Аляске

Хребет Талкитна на Аляске

Фото: Getty Images

Зимний пейзаж на Аляске

Зимний пейзаж на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Рыбацкое судно на фоне аляскинского пейзажа

Рыбацкое судно на фоне аляскинского пейзажа

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Хвост кита на фоне аляскинского пейзажа

Хвост кита на фоне аляскинского пейзажа

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Снежный баран в нацпарке на Аляске

Снежный баран в нацпарке на Аляске

Фото: Getty Images

Американский белоголовый орлан во время охоты на лосося на Аляске

Американский белоголовый орлан во время охоты на лосося на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Карта Аляски

Карта Аляски

Фото: Getty Images

Горное озеро на Аляске

Горное озеро на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Аляскинские пейзажи

Аляскинские пейзажи

Фото: Getty Images

Горное озеро в нацпарке Денали на Аляске

Горное озеро в нацпарке Денали на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Лось в конце лета в национальном парке на Аляске

Лось в конце лета в национальном парке на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Вид на ледник на Аляске с круизного судна

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

Вершины хребта Талкитна на Аляске

Вершины хребта Талкитна на Аляске

Фото: Getty Images

Заснеженные горы в нацпарке Денали на Аляске

Заснеженные горы в нацпарке Денали на Аляске

Фото: Getty Images

Олени в нацпарке на Аляске

Олени в нацпарке на Аляске

Фото: Shutterstock Premier / Fotodom

