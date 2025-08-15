Трамп прилетел на Аляску

Борт президента США Дональда Трампа приземлился в Анкоридже, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщили Reuters и AP.

Как сообщил Белый дом, переговоры состоятся в формате «три на три», а не «тет-а-тет», как анонсировалось изначально. Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговоры в формате тет-а-тет пройдут с участием помощников. При этом он не уточнил, кто будет участвовать в ней. В российскую делегацию вошли главы МИДа, Минобороны, Минфина, РФПИ Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов, Кирилл Дмитриев, а также помощник российского президента Юрий Ушаков.

Лусине Баласян