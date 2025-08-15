Дорожные ограничения в субботу начнут действовать в четырех районах Петербурга

Ограничение движения в Санкт-Петербурге с 16 августа 2025: в четырех районах

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начнут действовать в эти выходные. Они затронут четыре района города, сообщили в ГАТИ.

В частности, в Василеостровском районе с 16 августа до 06:00 18 августа в связи с производством работ по реконструкции теплосети ограничивается движение транспорта на перекрестке Малого проспекта В.О. и 6-7-й линий В.О.

Также на период до 7 сентября в данной локации будет ограничено движение по 6-7-й линиям В.О. — от набережной реки Смоленки до Среднего проспекта В.О.

В Красногвардейском районе из-за ремонта инженерных сетей с 16 по 17 августа движение окажется полностью перекрыто по улице Александра Ульянова — от Среднеохтинского проспекта до улицы Пугачева.

На тот же срок ограничения вводятся при движении по улице Пугачева — от улицы Комарова до улицы Александра Ульянова, с закрытием движения по улице Пугачева — в направлении от улицы Комарова к улице Александра Ульянова.

В Петроградском районе с 16 по 17 августа и с 23 по 24 августа в связи с производством работ по ремонту инженерных сетей также закрывается движение по Мытнинскому переулку — от улицы Блохина до Зверинской улицы.

С 16 августа по 14 октября по аналогичной причине ограничения будут действовать на Петровской косе — от Петровской площади до тупика.

В Приморском районе с 16 по 17 августа и с 23 по 24 августа движение ограничат по Приморскому проспекту — от Липовой аллеи до Стародеревенской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вторая фаза работ по обновлению покрытия на Невском проспекте перекроет движение транспорта на участке от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы.

Андрей Цедрик