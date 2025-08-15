Путин поручил проработать идеи по созданию новой модели торговли

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать до 1 октября идеи по созданию новой национальной модели торговли. Она должна предусматривать актуализацию регулирования розничной сетевой торговли. Это следует из поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне.

При разработке плана структурных изменений в экономике необходимо обратить особое внимание на снижение уровня бедности, говорится в документе. Речь идет о трансформации структуры занятости и потребления, повышении качества инвестиционного климата и уровня технологического развития экономики.

Кроме того, президент поручил установить сроки исковой давности по оспариванию сделок приватизации. Это нужно для защиты добросовестных приобретателей имущества. Срок исполнения поручения — 1 декабря.

Среди других поручений — разработать механизмы поддержки проектов по получению редкоземельных металлов из отходов недропользования и производства. Банку России и правительству предстоит обеспечить переход к широкому использованию цифрового рубля.

Об итогах ПМЭФ — в подборке «Ъ».