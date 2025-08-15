Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первыми в пресс-центр в Анкоридже попали американские журналисты

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, несколько часов продолжался досмотр представителей СМИ, которые будут освещать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первыми на территорию пресс-центра попали американские журналисты, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Для освещения встречи господ Путина и Трампа на Аляску накануне прилетели более 50 журналистов российских СМИ. Их поселили на стадионе Alaska Airlines Center — арене местной университетской команды «Морские волки». Корреспонденты кремлевского пула смогли разместиться в пунктах временного размещения, организованных в формате госпиталя. Выбор места расселения журналистов обусловлен нехваткой жилья в Анкоридже. Все номера в местных гостиницах были забронированы вскоре после объявления даты переговоров лидеров России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся сегодня около 22:00 мск на военной базе. Саммит начнется с беседы президентов тет-а-тет, после чего состоятся переговоры в составе делегаций. По оценке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча может занять минимум 6-7 часов. Центральной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

О том, как журналисты добирались до военной базы — в материале Андрея Колесникова «Обнюханные и замерзшие».

Прибытие российских журналистов на Аляску

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Анкориджа

Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Анкориджа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Российские журналисты после посадки самолета в Анкоридже

Российские журналисты после посадки самолета в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сотрудники полиции в аэропорту

Сотрудники полиции в аэропорту

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представители российских СМИ в зоне высадки

Представители российских СМИ в зоне высадки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выгрузка багажа прибывших российских гостей

Выгрузка багажа прибывших российских гостей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистов разместили на арене спортивного клуба Seawolves

Журналистов разместили на арене спортивного клуба Seawolves

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обозначения внутри здания арены

Обозначения внутри здания арены

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также предоставили доступ к душевым кабинам

Журналистам выделили спальное место за шторками, полотенца, а также предоставили доступ к душевым кабинам

Фото: Коммерсантъ / Андрей Колесников

Спальные зоны

Спальные зоны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вещи журналистов

Вещи журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Указатели в туалете

Указатели в туалете

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

