Первыми в пресс-центр в Анкоридже попали американские журналисты

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, несколько часов продолжался досмотр представителей СМИ, которые будут освещать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первыми на территорию пресс-центра попали американские журналисты, сообщает специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Для освещения встречи господ Путина и Трампа на Аляску накануне прилетели более 50 журналистов российских СМИ. Их поселили на стадионе Alaska Airlines Center — арене местной университетской команды «Морские волки». Корреспонденты кремлевского пула смогли разместиться в пунктах временного размещения, организованных в формате госпиталя. Выбор места расселения журналистов обусловлен нехваткой жилья в Анкоридже. Все номера в местных гостиницах были забронированы вскоре после объявления даты переговоров лидеров России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся сегодня около 22:00 мск на военной базе. Саммит начнется с беседы президентов тет-а-тет, после чего состоятся переговоры в составе делегаций. По оценке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встреча может занять минимум 6-7 часов. Центральной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.

О том, как журналисты добирались до военной базы — в материале Андрея Колесникова «Обнюханные и замерзшие».