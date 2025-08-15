Назначен директор ярославской областной библиотеки

В Ярославле директором областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова стала Наталья Березина. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

15 августа госпожа Березина приступила к работе. Новый руководитель имеет высшее образование, ранее работала в органах государственной власти и учреждениях культуры.

Согласно данным kartoteka.ru, с сентября 2024 года обязанности директора исполняла Ольга Халлыева. До этого, с 2011 года, библиотекой руководила Елена Кузнецова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что до 1 сентября к Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова присоединят областную библиотеку для молодежи имени А.А. Суркова, областную детскую библиотеку имени И.А. Крылова и областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих.

Алла Чижова