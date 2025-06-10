Ярославские библиотеки объединят до 1 сентября

В Ярославле процесс реорганизации библиотек планируют завершить до 1 сентября 2025 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в управлении массовых коммуникаций (УМК) правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, что к Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова присоединят областную библиотеку для молодежи имени А.А. Суркова, областную детскую библиотеку имени И.А. Крылова и областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Ранее объединение объяснили оптимизацией ресурсов и созданием единого информационного пространства для всех категорий пользователей библиотек.

«Централизация бухгалтерского учета позволит сократить затраты в данной части на содержание административного персонала и повысить качество ведения бухгалтерского учета в учреждении. В целях повышения оперативности процесс закупочной деятельности от стадии планирования до стадии исполнения заключенных контрактов будет централизован. Организация такой работы приведет к положительным результатам»,— рассказали в УМК.

К настоящему моменту неизвестно, какие должности ждут сокращение, так как еще не утверждена организационно-штатная структура учреждения. Но все мероприятия завершат этим летом.

Алла Чижова