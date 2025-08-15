На улице Руставели начался десятидневный ремонт трамвайных путей

На участке от совмещенного трамвайно-троллейбусного парка до проспекта Просвещения на улице Руставели обновят около 1,5 километров одиночного трамвайного пути. Работы будут проводить с 15 по 24 августа, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

На период ремонта перекроют движение по Токсовой улице в створе улице Руставели.

В ходе реконструкции деревянные шпалы заменят на железобетонные, а также уложат термоупрочненные рельсы. За счет применения алюминотермитной сварки планируют достичь плавности хода трамваев.

Артемий Чулков