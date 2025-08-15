Дом-книжку на Новом Арбате раскладывают ввысь

Московские власти предложили на голосование в проекте «Активный гражданин» три архитектурных варианта для перестройки известного дома-книжки на Новом Арбате, в котором в советское время располагалась штаб-квартира СЭВ. Горожане выбирают между новым зданием-свитком, которое будет в два раза выше нынешнего, 355-метровым комплексом небоскребов, напоминающим корабль из «Звездных войн», и меньшим комплексом, похожим на парус. В одном из предложенных вариантов дом-книжку предполагается снести, а в двух других — провести его реновацию. В мэрии Москвы обещают создать новый комплекс в формате «социокультурного кластера».

На сайте «Активного гражданина» (АГ) сообщается, что здание бывшего Совета экономической взаимопомощи (возведено в 1970 году на Новом Арбате) «ждет новая глава» — его планируется превратить в «социокультурный кластер с образовательными, спортивными и культурно-развлекательными объектами».

«Его обновление — это необходимость из-за технического состояния. Новый архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр "Москва-Сити" и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму»,— сообщили 15 августа в правительстве Москвы.

Новый облик для «доминанты Нового Арбата» предлагается выбрать из трех проектов. В первом слева и сзади за домом-книжкой изображен завернутый винтом небоскреб, «напоминающий свиток», приводит сравнение АГ. Его высота и другие параметры в описании проекта не приводится. Судя по рендерам, «свиток» будет примерно вдвое выше существующего здания СЭВ. Во втором варианте показан комплекс из трех небоскребов еще большего размера. Два здания соединены перемычкой; они расширяются в первой трети и сужаются кверху (издание «Москвич Mag» сравнило его с кораблем из фильма «Звездные войны»). В третьем проекте здание СЭВ «останется главным композиционным центром района», но позади него будет выстроен небоскреб примерно в полтора раза выше, напоминающий парус.

Кто проектировал эти варианты, в мэрии не сообщают, говоря лишь, что работала «команда лучших российских и международных архитекторов, проектировщиков и урбанистов». Параметры зданий также не приводятся.

Лишь в одном варианте дом-книжку предложено снести, в двух других его реновируют. Пользователь АГ может выбрать и четвертый вариант, доверив «команде специалистов» определять судьбу здания.

О том, что бывшее здание СЭВ планируется перестроить, в феврале 2025 года сообщил вице-мэр и глава стройкомплекса столицы Владимир Ефимов, не приводя подробностей. В Telegram-каналах и СМИ тогда стали появляться варианты проектов реновации, в том числе и тот, что напоминает корабль из «Звездных войн». Распространивший его Telegram-канал «Недвижимость инсайды» утверждал, что проектная высота этого 76-этажного комплекса составляет 355 м, а его общая площадь — 696 тыс. кв. м. Отметим, что бывшее здание СЭВ, спроектированное архитекторами Михаилом Посохиным, Ашотом Мндоянцем и Владимиром Свирским, состоит из трех зданий общей площадью 56,44 тыс. кв. м; его высота — 106 м.

Как сообщал в начале года “Ъ” (см. номер от 3 февраля), к реализации проекта мэрия планирует привлечь в качестве инвестора реновации ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Это подтверждали в департаменте городского имущества Москвы, объясняя необходимость привлечения инвестора в реновацию дома-книжки сложностью процесса и существенными затратами, а выбор «Киевской площади» — опытом в реализации таких проектов. Эта компания реставрировала, в частности, здание гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте и выступает заказчиком реконструкции гостиницы «Мир», соседствующей с бывшим зданием СЭВ. В «Киевской площади» заявляли, что общая площадь «нового социокультурного кластера» превысит 600 тыс. кв. м.

Вице-президент Союза московских архитекторов Михаил Хазанов считает бывшее здание СЭВ «достойным сохранения».

«Это первый объект новой волны советской модернистской архитектуры. С архитектурной точки зрения это замечательное произведение. Трогать его просто некультурно»,— сказал он “Ъ”.

К 19:00 15 августа в опросе АГ о внешнем облике СЭВ проголосовало около 40 тыс. человек. Большинство, 45% голосов, было отдано за вариант со зданием-свитком.

Александр Воронов