«Роскосмос» показал спутниковые снимки места встречи Путина и Трампа на Аляске
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, на которых видно место предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — город Анкоридж на Аляске.
«Как видно на втором снимке, над городом облачно»,— отметила пресс-служба «Роскосмоса». Спутник «Ресурс-П» сфотографировал город Анкоридж. «Электро-Л» и «Арктика-М» запечатлели всю Аляску.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Центральная тема саммита — урегулирование на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сначала запланирован разговор глав государств в формате тет-а-тет с участием помощников. Затем состоятся переговоры в составе делегаций.
