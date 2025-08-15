«Роскосмос» показал спутниковые снимки места встречи Путина и Трампа на Аляске

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, на которых видно место предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — город Анкоридж на Аляске.

«Как видно на втором снимке, над городом облачно»,— отметила пресс-служба «Роскосмоса». Спутник «Ресурс-П» сфотографировал город Анкоридж. «Электро-Л» и «Арктика-М» запечатлели всю Аляску.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Центральная тема саммита — урегулирование на Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сначала запланирован разговор глав государств в формате тет-а-тет с участием помощников. Затем состоятся переговоры в составе делегаций.

