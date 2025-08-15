ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по электроподстанции «Рыльск 110кВ» в Курской области. При атаке перебит провод, из-за чего в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах было нарушено электричество.

Аварийные бригады оперативно устранили повреждения, заверил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Электричество восстановлено в полном объеме.

При ночной атаке ВСУ в многоэтажном доме в железнодорожном районе Курска начался пожар, рассказал ранее господин Хинштейн. Огонь охватил четыре верхних этажа здания. Погибла женщина. Пострадали еще десять человек.