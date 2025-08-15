Прокуратура добилась сноса пяти аварийных домов в Курске

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск прокуратуры области к комитету городского хозяйства за бездействие при сносе пяти аварийных многоквартирных домов. Решение поддержала коллегия по административным делам Курского областного суда, оставив его без изменений, следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Спор касается пяти домов, признанных аварийными в 2013–2019 годах: на улице Володарского, 43, Карла Маркса, 71/28, Урицкого, 18А1, Карла Либкнехта, 47А. После расселения жильцов в 2022–2023 годах администрация Курска издала распоряжения о сносе, но работы не начались из-за отсутствия финансирования.

Прокуратура подчеркнула, что непринятие мер создает угрозу жизни и здоровью граждан, ухудшает инфраструктуру и снижает инвестиционную привлекательность региона. Сигнальные ограждения не предотвращают проникновение посторонних в здания.

Ленинский районный суд Курска исковые требования прокурора удовлетворил, с чем согласилась судебная коллегия по административным делами Курского областного суда, оставив решение без изменения. Апелляционное определение может быть обжаловано.

В марте воронежская строительная компания «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня сообщила о планах вложить в комплексное развитие «квартала мойщиков» в облцентре 25 млрд руб., 6 млрд руб. из них запланированы на расселение ветхого жилья.

Ульяна Ларионова