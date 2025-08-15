В аэропорту Вашингтона в 2024 году вертолеты 99 раз создавали аварийные ситуации

Телеканал CBS проанализировал данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и пришел к выводу, что за 2024 год военные вертолеты 99 раз пролетали менее чем в 150 метрах от гражданских лайнеров, садившихся или взлетавших из аэропорта Вашингтона. Таким образом, воздушные судна допускали опасное сближение дважды в неделю.

Сближения менее чем на 300 метров происходили по несколько раз в день, показало расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Каждый десятый вертолет поднимался выше разрешенной отметки в 60 метров над уровнем моря. При этом представители NTSB пришли к выводу, что загруженность аэропорта оставляла садящимся самолетам и пролетавшим над Гудзоном вертолетам коридор в чуть более 20 метров.

«Что я пытаюсь понять, так это почему мы узнаем об этом только после того, как произошел несчастный случай»,— спросила Дженнифер Хменди из NTSB во время слушаний по итогам расследования 1 августа. «Ни одна из авиакомпаний не выявила никаких рисков, армия не выявила никаких рисков, и мы не выявили никаких рисков,— ответил представитель FAA Ник Фуллер.— Надеюсь, что инструменты искусственного интеллекта, которые мы разрабатываем, помогут нам выявить то, что мы упускаем из виду».

29 января 2025 года самолет American Airlines заходил на посадку в Национальный аэропорт имени Рональда Рейгана, когда столкнулся с военным вертолетом над рекой Потомак. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — трое человек. Катастрофа стала крупнейшей в США за последние 15 лет.

Кирилл Сарханянц