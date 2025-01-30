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Коммерсантъ FM
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обновлено 06:11

В авиаинциденте у аэропорта Вашингтона участвовал военный вертолет Sikorsky H-60

Военный вертолет Sikorsky H-60, а не вертолет полиции, как сообщалось изначально, столкнулся с региональным пассажирским самолетом неподалеку от аэропорта Вашингтона, следует из сообщения авиауправления США. Президент Дональд Трамп осведомлен об инциденте, сообщили Fox News в Белом доме.

Авиационное управление США сообщило, что около 21:00 по местному времени (05:00 мск) во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60.

Обломки самолета упали в реку Потомак. Ведется спасательная операция. Информации о жертвах нет. Самолет Bombardier CRJ700 рассчитан на 68 пассажиров.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, ожидается, что аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы до 23:00 (07:00 мск), маневрирования на взлетно-посадочных полосах остановлено до 22:30 (06:30 мск). Расследование инцидента будет проводить Национальный совет по безопасности на транспорте США.

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